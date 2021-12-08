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  4. Minibüste hırsız şoku! Yakalayıp döve döve polise teslim ettiler

Minibüste hırsız şoku! Yakalayıp döve döve polise teslim ettiler

08.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de alışveriş yapan iki kişi, marketten çıktıktan sonra minibüsün içindeki hırsızı fark edince ortalık birbirine girdi. Fark edilir fark edilmez kaçmaya başlayan hırsız, amca çocuğu olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar döverek durdurdukları hırsızı polislere teslim etti.

Minibüste hırsız şoku! Yakalayıp döve döve polise teslim ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus ve Selçuk Karakuş, servis minibüsünü park edip markete uğradı. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar servis minibüsüne gitmek üzere marketten çıkan amca çocukları, minibüs içinde bir kişi olduğunu fark etti. Ellerindeki poşetleri atıp minibüse doğru koşarak, kaçmaya çalışan hırsızı son anda yakaladılar. Yunus ve Selçuk Karakuş, yakaladıkları kişiye meydan dayağı attı.

PİŞKİN HIRSIZ İŞ BİTİMİNDE SODA KEYFİ YAPTI

Ağlayarak kendisini serbest bırakmalarını isteyen şüphelinin tüm yalvarışları boşa gitti. Meydan dayağı attıkları şüpheliyi daha sonra polise teslim eden amca çocukları, şikayetçi oldular. Minibüsün kapısını tornavida ile açıp içeriye giren ve minibüsün içinde bir süre değerli eşya arayan hırsızın sigara, saat ve teyp çaldığını söyleyen Yunus ve Selçuk Karakuş, "Pişkin hırsız son olarak da minibüsün içinde keyifle soda içmeye çalışmış. Biz bile kendi aracımızın kapısını zorla açabiliyorken bu kişinin çok kolay bir şekilde kapıyı açarak içeri girmesine şaşırıyoruz" dediler.

HIRSIZI ÜÇ HARFLİLER SANDI

Amcasının oğlu ile birlikte market çıkışında minibüs içindeki hırsızı fark ettiğini söyleyen Selçuk Karakuş da "Biz adamı gördük elinde soda bize gösterir gibi hem içiyor hem de hırsızlık yapıyordu. Biz poşetleri fırlattık direk hırsıza koştuk aldığımız malzemeler de gitti onların parasını da alacağım ondan. Hırsızı kolundan tuttuk hemen arkadaki duvara çarptı kaçmaya çalışırken gerçekten rahat rahat soda içiyordu. Ben arabama bu kadar rahat şekilde binemiyorum. Ben araca doğru giderken gözümün önüne perde gibi bir şey gözüktü kendini atmaya çalıştı. Kafasını da duvara vurdu kaçarken yabancı birini görünce ben inanamadım 3 harfliler sandım. Gölgeden baktım canlı hırsızmış harbiden. Bu kadar rahat olmamalı. Ben evime tereddüt ederek giriyorum bir şey yapmadık sonuçta insan dedik ama kaçarken ayağıma takıldı kafasını vurdu. Bana yalvardı 'elini ayağını öpeyim' dedi ama bırakmadık devletimiz büyüktür elinden geleni yapar dedik" dedi.

Yakaladıktan sonra polise teslim ettikleri hırsızın daha önceden 16 suç kaydının olduğunu öğrendiklerini söyleyen Yunus Karakuş "Geçen hafta da başka bir araçtan telefon çalmış, benim ortalama 4 veya 5 bin liralık zararım var şu anda. Arabada yakaladığımız için hırsızlık teşebbüsü suçu oluyormuş bu sanırım. Kaçmaya çalıştı, bizde çelme takarak yakalamaya çalıştık. İlk an gerçekten çok zordu" dedi.

DHA

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Arnavutköy
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