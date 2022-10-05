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Matbaa eş anlamlısı nedir? Matbaa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi açısından en zengin diller arasında yer alır. Etkileşime girdiği birçok farklı kültürün dilinden kelimeler, zamanla değişerek dilimize yerleşmiştir. Bu sebeple bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Matbaa kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir.

Matbaa eş anlamlısı nedir? Matbaa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca farklı pek çok kültürle etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler sosyal, kültürel ve ekonomik olabildiği gibi dil alanında da olmuştur. Farklı alanlarda olan etkileşimler dillere de yansımıştır. Böylece hem başka dillerle kelime alışverişi yaşanmış hem de var olan Türkçe kelimeler çeşitli eklerle türetilerek yeni kelimeler oluşturmuştur. Kelime haznesinin bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olması, bazı kelimelerin aynı ya da benzer anlamlara gelmelerini sağlamıştır. Bu durum da eş anlamlılığı oluşturur.

Matbaa kelimesi de Arapça kökenli olan bir kelimedir. Arapça "ṭbˁ" kökünden gelen ve "tab etme yeri" anlamına gelen "maṭbaˁa(t)" kökünden alıntıdır. Hem matbaa kelimesi hem de matbaa işi İbrahim Müteferrika tarafından kazandırılmıştır. İlk başlarda "basma kârhanesi" olarak adlandırılsa da daha sonrasında "matbaa" olarak adlandırılmıştır.

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Matbaa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime cümle içinde hangi amaçla kullanıldıysa eş anlamlı kelimesi de buna göre seçilir. Bazı kelimelerin tek bir anlamı ve tek bir eş anlamlı sözcüğü vardır. Matbaa da bu özelliğe sahip bir kelimedir.

Türk Dil Kurumuna göre "basımevi" anlamına gelen matbaa kelimesinin eş anlamı da yine "basımevi" kelimesidir. Cümle içinde matbaa eş anlamlısı olarak matbaa kelimesi yerine kullanılabilir.

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Matbaanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matbaanın eş anlamlısı kelime ve matbaa kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Ben küçükken babam bir matbaada çalışıyordu.
  • Bu yıl bu basımevinden çıkan bütün kitapları okudum.
  • Geçen yıl kapanan basımevinden çıkan son yayını bulmuş, bana hediye etti.
  • Tam on iki yıldır aynı matbaa ile çalışıyoruz, değiştirmenin zamanı gelmiş.
  • Bir yayında matbaa hatası olduysa o firma ile bir daha çalışamayız.
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