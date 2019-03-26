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Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü

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YAŞAM  | 26.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Halil Rıfat Paşa semtindeki otobüs son duraklarında meydana geldi. Ajlan Emir, yol kenarına park ettiği 35 DV 213 plakalı otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, iddiaya göre, aralarında miras paylaşımı yüzünden husumet bulunan, halasının oğlu olan kuzeni yanına geldi.

Kuzeninin, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Emir belinden ve kasıklarından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ajlan Emir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, Ajlan Emir'in olaydan sonra koşarak kaçan kuzenini yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET2

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak cinayet MİRAS KAVGASI

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