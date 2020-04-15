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Mirasyedi filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Mirasyedi filmi oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

Mirasyedi filmi, televizyonda ilk kez 15 Nisan Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Mirasyedi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mirasyedi ne zaman çekildi? İşte Ekin Mert Daymaz’ın Ozan karakterine, Fulya Zenginer’in Selen karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…

Mirasyedi filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Mirasyedi filmi oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı“Mirasyedi” filmi, 15 Nisan Çarşamba saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.

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MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU

Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.

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