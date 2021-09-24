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  4. Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

24.09.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çukur dizisinde boy gösteren Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan şaştı kaldı.

Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

Ekranların iki yıldızı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında az bilinen bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 31 yaşındaki Aras Bulut İynemli son olarak Çukur dizisiyle hayranlarının karşısına çıkarken, 22 yaşındaki Miray Daner ise dijital platformda yayınlanan Saygı dizisinde boy gösterdi.

AKRABA ÇIKTILAR

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde ve Çukur gibi dizilerden tanıdığımız Aras Bulut İynemli’nin, Miray Daner ile akraba olduğu öğrenildi.

İKİ ÜNLÜ İSMİN HAYRANLARI ŞAŞKIN

Yer aldıkları her projede isimlerinden sıkça söz ettiren ikilinin kuzen oldukları ortaya çıktı. Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.

Miray Daner, rol aldığı 'Medcezir', 'Bir Litre Gösyaşı', 'Hakan Muhafız' ve 'Saygı' gibi sevilen projelerden tanınıyor.

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Aras Bulut İynemli Miray Daner
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