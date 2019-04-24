MAGAZİN

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 03:05 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin dizisinde tanıştığı Kubilay Aka ile uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner son haliyle hayranlarını büyüledi.

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrol oynayan genç oyuncu Miray Daner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

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Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner verdiği kilolarla da dikkat çekti.

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Saç rengini değiştiren güzel oyuncunun paylaşımı Instagram'da kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı. Miray Daner'in takipçileri övgü dolu yorumlar yaptı. Sevgilisi Kubilay Aka ise fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.

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