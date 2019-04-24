Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrol oynayan genç oyuncu Miray Daner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner verdiği kilolarla da dikkat çekti.

Saç rengini değiştiren güzel oyuncunun paylaşımı Instagram'da kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı. Miray Daner'in takipçileri övgü dolu yorumlar yaptı. Sevgilisi Kubilay Aka ise fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.



