Miray Daner sere serpe uzandı! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

En son Kuş Uçuşu dizisi ile izleyici karşısına çıkan Miray Daner özel yaşamı ile de sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde Oğulcan Engin ile beraber olan Daner, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim en son paylaşımında sere serpe uzanarak göğüs dekolteli poz verdi.

24 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Güzelliğim", "Güzelliğin halis mi", "Miray'ın güzelliği der susarım", "O saçların güzelliği" yorumunda bulundu.

Ünlü ismin fotoğrafına şimdilerde Terzi dizisi ile gündeme gelen Şifanur Gül de kayıtsız kalamadı. Gül, paylaşıma "Kelebek" notunu düştü.

Birçok başarılı yapımda rol alan Daner, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.



