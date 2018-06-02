MAGAZİN

Mirgün Cabas: Biz böyle mutluyuz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 14:21 | Son Güncelleme

Gazeteci ve sunucu Mirgün Cabas, önceki gün oğlu Civan Mert'le beraber Bebek Parkı’nda objektiflere takıldı.

Mirgün Cabas: Biz böyle mutluyuz

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Güzel oyuncu, konu hakkında, "Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün’e aşık olmasaydım çoktan bitmişti" ifadelerini kullanmıştı.

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Mirgün Cabas, geçtiğimiz gün oğulları Civan Mert'le birlikte Bebek Parkı’ndaydı. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Cabas, "Boşanacak mısınız?" sorusuna, “Tuba gerekli açıklamayı yaptı. Biz böyle mutluyuz” cevabını verdi.

Tuba Ünsal, şu sıralar Amerika-Los Angeles’ta tatil yapıyor.

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