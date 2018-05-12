Mirkelam: Görünmez olsam banka soyardım

Kiminle sahneye çıkmak isterdiniz?

George Michael.

Sahip olduğunuz en ilginç eşya?

Gitarım.

Hiç sevmediğiniz moda?

Bol paça pantolon.

Yeni bir şehre taşınmak zorunda olsanız, nereyi seçerdiniz?

İzmir. Gerçi söylemese miydim, herkes gitmesin.

Bir günlüğüne hayvan olsanız...

Avustralya çoban köpeği olurdum herhalde, seviyorum onları.

Görünmez olsaydınız ne yapardınız?

Banka soyardım.

Ne icat etmek isterdiniz?

Kadınların dünyayı çok iyi yönetebileceği bir alet yapmak isterdim.

Defalarca izleyebileceğiniz film?

‘50 İlk Öpücük’, Peter Segal.

Söylediğiniz bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa?

Burada söylenmez şimdi o.

En çok kızdığınız kelime?

Ama.

En sevdiğiniz kurgu karakter?

Tenten.

Çocukken en çok ne yapmayı severdiniz?

Denize girmeyi.

Duşta şarkı söyler misiniz?

Hayır.

Güne başlarken motivasyonunuz nedir?

Sanatla ilgili bir şeyler düşünebilmek.

Kendinizi klonlamak ister misiniz?

Hayır.

Bir günlüğüne kimin yerine geçmek istersiniz?

Rihanna’nın.

Tek bir #tbt hakkınız olsa hangi günü seçerdiniz?

Güzel Sanatlar Akademisi’ne imtihanla girdiğim günü.