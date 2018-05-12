Mirkelam: Görünmez olsam banka soyardım

Kiminle sahneye çıkmak isterdiniz?
George Michael.
Sahip olduğunuz en ilginç eşya?
Gitarım.
Hiç sevmediğiniz moda?
Bol paça pantolon.
Yeni bir şehre taşınmak zorunda olsanız, nereyi seçerdiniz?
İzmir. Gerçi söylemese miydim, herkes gitmesin.
Bir günlüğüne hayvan olsanız...
Avustralya çoban köpeği olurdum herhalde, seviyorum onları.
Görünmez olsaydınız ne yapardınız?
Banka soyardım.
Ne icat etmek isterdiniz?
Kadınların dünyayı çok iyi yönetebileceği bir alet yapmak isterdim.
Defalarca izleyebileceğiniz film?
‘50 İlk Öpücük’, Peter Segal.
Söylediğiniz bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa?
Burada söylenmez şimdi o.
En çok kızdığınız kelime?
Ama.
En sevdiğiniz kurgu karakter?
Tenten.
Çocukken en çok ne yapmayı severdiniz?
Denize girmeyi.
Duşta şarkı söyler misiniz?
Hayır.
Güne başlarken motivasyonunuz nedir?
Sanatla ilgili bir şeyler düşünebilmek.
Kendinizi klonlamak ister misiniz?
Hayır.
Bir günlüğüne kimin yerine geçmek istersiniz?
Rihanna’nın.
Tek bir #tbt hakkınız olsa hangi günü seçerdiniz?
Güzel Sanatlar Akademisi’ne imtihanla girdiğim günü.
En sevdiğiniz Türk filmi?
Yılmaz Güney filmleri.
En sevdiğiniz atasözü?
Ak akçe kara gün içindir.
İstanbul’un en çok nesini seviyorsunuz?
Dönüşünü.
Kariyerinizde sizi en çok gururlandıran an?
‘Leman’ dergisine kapak olmam.
Gözlerinizi açtınız ve 18 yaşındaki halinize geri döndüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız?
Gitar alıp şarkı yapmaya başlarım.
Sizi en mutlu edecek hediye?
Red Epic dijital kamera.
Uzaylılar tarafından kaçırılsanız ne yaparsınız?
'Maskenizi çıkarın' derim.
KISA KISA...
-20 Mayıs 1966 doğumlu. Boğa burcu.
-Adı Fergan, soyadı Mirkelam.
-Urfalı, çocukluğu İstanbul Kadıköy’de geçti.
-Bir dönem İstanbul’dan bunaldı, iki yıl Burgazada’da yaşadı.
- Bodrum’da dalış yapmayı seviyor.
-Sevgiden, uykudan, denizden, hayvanlardan vazgeçemiyor.
-2017’de çıkan ‘Mirkelam Şarkıları’ albümü fikrini ona getirdiklerinde, 'Ne oldu? Ölüyor muyum?' diye sormuş. Albümün ikincisi de gelecek.
-Zeki Müren’in 'Alkışlarla yaşıyorum' lafına üniversitedeyken gülermiş, 'Seyirciden aldığın paradır' dermiş. Yıllar sonra anlamış durumu, 'Alkışlar adamı savaşa götürür' diyor.
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