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Misafir dizisi 2. bölüm fragman yayınlandı! Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy yeni rolleriyle beğeni topladı

12.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Misafir 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Misafir'in ilk bölümünde, travmatik bir çocukluk geçiren Gece (Hazal Kaya) hiç beklenmedik bir şekilde, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in karşısına çıktı. Erdem, denizde boğulmak üzere bulduğu Gece'ye destek oldu. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy yeni rolleriyle, sosyal medyada beğeni topladı. Misafir dizisinin 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

FOX’un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor. Misafir dizisi 1. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Misafir'in 18 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat veriyor.

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Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Misafir dizisinde, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınıyor.
Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Bülent Şakrak ve Ozan Dolunay

MİSAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

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Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır.

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Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir.

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Erdem’in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Hazal Kaya
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