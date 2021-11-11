Misafir nerede çekiliyor? Misafir dizisinin oyuncuları kimdir?

Misafir dizisi 11 Kasım Perşembe akşamı yani bugün ilk bölümü ile ekrana geliyor. Dizide Hazal Kaya, Buğra Gülsoy başrollerde yer alırken, sevilen dizinin çekim yeri ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Misafir nerede çekiliyor?

MİSAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oasis isimli yapımdan uyarlanan Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınıyor.

Dizinin çekim yerlerine dair ise henüz detaylar paylaşılmış değil.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay ile birlikte oyuncu kadrosunda ayrıca Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gece ve Erdem'in hayatının anlatıldığı dizide yönetmenliği Arda Sarıgün yürütürken senaryosunu ise Özge Aras kaleme alıyor.



