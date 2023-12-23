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MISIR TANRILARI FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Aralık Star TV yayın akışı

23.12.2023 20:11 | Son Güncelleme:
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Mısır Tanrıları konusu ve oyuncuları merak edildi. Brenton Thwaites ve John Samaha'nın başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen Mısır Tanrıları filmi, heyecanla bekleniyor. Peki, Mısır Tanrıları(Gods of Egypt) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Mısır Tanrıları(Gods of Egypt) filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Brenton Thwaites, John Samaha, Courtney Eaton, Nikolaj Coster-Waldau, Paula Arundell gibi isimleri bulunduran Mısır Tanrıları, orijinal adıyla Gods of Egypt filmi Star TV'de ekrana geliyor. İşte Alex Proyas yönetmenliğindekiMısır Tanrıları(Gods of Egypt) filmi ile ilgili merak edilenler...

MISIR TANRILARI FİLM KONUSU

Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set’in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set’i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus’tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana olan Bek’e bel bağlamasını konu alınıyor.

2012088-986509496

MISIR TANRILARI OYUNCULARI

Nikolaj Coster-Waldau - Horus

Gerard Butler - Seth

Brenton Thwiates - Bek

Geofrey Rush - Ra

Courtney Eaton - Zaya

Elodie Yung - Hathor

Chadwick Boseman - Thoth

Rufus Sewell - Urshu

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
10:45 Ömer
13:00 Sakla Beni
16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema Mısır Tanrıları
22:30 Yabancı Sinema Mısır Tanrıları
01:15 Yerli Sinema Bayi Toplantısı
03:15 Yerli Sinema Bayi Toplantısı

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