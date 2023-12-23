MISIR TANRILARI FİLM KONUSU VE OYUNCULARI: Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Aralık Star TV yayın akışı

Mısır Tanrıları(Gods of Egypt) filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Brenton Thwaites, John Samaha, Courtney Eaton, Nikolaj Coster-Waldau, Paula Arundell gibi isimleri bulunduran Mısır Tanrıları, orijinal adıyla Gods of Egypt filmi Star TV'de ekrana geliyor. İşte Alex Proyas yönetmenliğindekiMısır Tanrıları(Gods of Egypt) filmi ile ilgili merak edilenler...
Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set’in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set’i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus’tan yardımını ister. Bu olağanüstü aksiyon-macera filminde, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana olan Bek’e bel bağlamasını konu alınıyor.
Nikolaj Coster-Waldau - Horus
Gerard Butler - Seth
Brenton Thwiates - Bek
Geofrey Rush - Ra
Courtney Eaton - Zaya
Elodie Yung - Hathor
Chadwick Boseman - Thoth
Rufus Sewell - Urshu
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