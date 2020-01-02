Mısır unlu karalahana sarması tarifi

Mutfak kültürümüzde sarmanın önemli bir yeri vardır. Her bölgenin kendisine ait sarma tarifleri bulunur. Şimdi bahsedeceğimiz sarma tarifi için Karadeniz'in Ordu şehrinden geliyor. Mısır unlu karalahana sarması, alıştığımız sarma tadından oldukça farklı. Değişik lezzetler arıyorsanız bu mısır unu karalahana sarması tarifini mutlaka denemelisiniz.

MISIR UNLU KARALAHANA SARMASI İÇİN MALZEMELER

Bir bağ karalahana

3 su bardağı mısır unu

1/2 bağ maydanoz

Bir adet soğan

5 diş sarımsak

Pul biber, nane ve tuz

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı salça

MISIR UNLU KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak karalahana yaprakları haşlanır ve yaprakların rengi kaybolmaması için soğuk suda soğutulur.

İç harcı için soğan, yağ ve salça kavrulur. Üzerine su konup kaynatılır, ardında mısır unu topaklanmayacak ekilde suya karıştırılır.

Karışım muhallebi gibi göz göz olana kadar pişirilir.

Biraz piştikten sonra maydanoz, pul biber, karabiber ve tuz konulur. İç harç ateşten alınır.

Karalahananın içine iç konarak orta kalınlıkta sarılır.

Pişirmek için tencereye dizilir. Üzerine dolmaları geçmeyecek şekilde sıcak su konulur. Sarmalar tamamen piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.



