Mısır unlu karalahana sarması tarifi

Mutfak kültürümüzde sarmanın önemli bir yeri vardır. Her bölgenin kendisine ait sarma tarifleri bulunur. Şimdi bahsedeceğimiz sarma tarifi için Karadeniz'in Ordu şehrinden geliyor. Mısır unlu karalahana sarması, alıştığımız sarma tadından oldukça farklı. Değişik lezzetler arıyorsanız bu mısır unu karalahana sarması tarifini mutlaka denemelisiniz.
Bir bağ karalahana
3 su bardağı mısır unu
1/2 bağ maydanoz
Bir adet soğan
5 diş sarımsak
Pul biber, nane ve tuz
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı salça
İlk olarak karalahana yaprakları haşlanır ve yaprakların rengi kaybolmaması için soğuk suda soğutulur.
İç harcı için soğan, yağ ve salça kavrulur. Üzerine su konup kaynatılır, ardında mısır unu topaklanmayacak ekilde suya karıştırılır.
Karışım muhallebi gibi göz göz olana kadar pişirilir.
Biraz piştikten sonra maydanoz, pul biber, karabiber ve tuz konulur. İç harç ateşten alınır.
Karalahananın içine iç konarak orta kalınlıkta sarılır.
Pişirmek için tencereye dizilir. Üzerine dolmaları geçmeyecek şekilde sıcak su konulur. Sarmalar tamamen piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
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