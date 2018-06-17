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Mısırlı aktör Mahir Essam maç izlerken öldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Mısırlı aktör Mahir Essam, Dünya Kupası'nda oynanan Mısır-Uruguay maçını izlerken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Mısırlı aktör Mahir Essam maç izlerken öldü

2018 Dünya Kupası'nın ikinci gününde Mısır ile Uruguay arasında oynanan maçta üzücü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. 38 yaşındaki Mısırlı aktör Mahir Essam'ın evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği belirtilen Essam'ın, maç esnasında da tekrar beyin kanaması geçirerek öldüğü ifade edildi.

Mahir Essam'ın izlerken hayatını kaybettiği maçta Mısır son dakikada yediği golle mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Essam Mısırlı aktör

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