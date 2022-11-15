Mısırlı sevgilisi için İngiliz eşinden ayrılıp terk edilmişti! Şimdi yeni bir Mısırlıyla evleniyor: ''Her fırsatta cinsel ilişkiye giriyoruz''

Joanna, 2018'de Mısır'da tatile çıktığında ilk erkek arkadaşı Hassan Kahlied ile tanışmış ve bu birlikteliğin ardından İngiliz kocasını terk etmişti. Hatta eşinin ayrılmayı ertelemeye ve evliliklerini sürdürmeye yönelik çabasına rağmen, sevgilisiyle ilişki yaşamaya devam etmişti.

TERK EDİLDİ

Onu özlediğini söyleyen Mısırlı sevgilisini görmek için ülkeye seyahat eden Joanna, bir süre sonra parası tükenince yaşadıkları üzerine ne olduğunu şaşırdı. Çünkü 20'li yaşlardaki sevgilisi Hassan, çalışmaya devam etmek için İngiltere'ye dönmesini söyleyip, Joanna gider gitmez ona şişman ve çirkin olduğunu ve kendisine bir daha mesaj atmamasını söyleyerek talihsiz kadını terk etti.

MISIR'A TAŞINDI

Ayrılığın ardından iyileşme sürecine giren Joanna, kendisine yeni bir hayat kurmak için Mayıs 2019'da Mısır'a taşındı. Hurgada'da anaokulu öğretmeni olarak çalışmaya başlayan kadın, bir arkadaşının kendisini ziyarete geldiği esnada şimdiki sevgilisi Hysm ile tanıştı.

TESADÜFEN TANIŞTILAR

Çıktıkları yürüyüşte tesadüfen bir şeyler içmek için Hysm'in çalıştırdığı aktar dükkanına oturan ikili, tanıştıkları günün gecesini birlikte geçirdiler ve böylece ilişkileri başladı. Şimdi üç yıldır birlikteler ve zamandan bu zamana oldukça tutkulu bir ilişkileri olduğunu söyleyen Joanna, hala aynı heyecanı hissettiklerini, her fırsatta cinsel ilişkiye girdiklerini ve bir yıldır çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını anlattı.

AİLESİ KONUŞMUYOR

Şimdi birlikte İngiltere'ye taşınan ve burada bir hayat kurmaya hazırlanan aşıklar Joanna'nın ailesinin katılacağını düşünmese de düğünlerini planlıyor. Joanna, "Ailem, geri döndüğümü bilmelerine rağmen Birleşik Krallık'a döndüğümden beri benimle hala herhangi bir iletişim kurmadı. Ama Hysm'in tüm ailesi bende ve beni seviyorlar." diye konuştu.



