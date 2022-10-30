Akılalmaz yöntem: ''Beni aldatmadığından emin olmak için kocamın kirli külotlarını kokluyorum''

“Rica, Famosa, Latina (Zengin, Ünlü, Latin)” adlı televizyon programına katılan 33 yaşındaki Flores, üç yıllık kocası Meksikalı şarkıcı Edwin Luna'nın kendisine karşı sadık olup olmadığından nasıl emin olduğunu açıkladı.

''KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI KOKLUYORUM''

Flores, potansiyel bir rakibinin olup olmadığını anlamak için kocasının kirli külotlarını kokladığını itiraf ederek herkesi şaşkına çevirdi. Genç kadın, ''Kredi kartının ekstrelerini ve gece yarısı aramalarını her zaman kontrol ediyorum. Hatta kirli iç çamaşırlarını bile kokluyorum...'' diye konuştu.

EŞİ PAYLAŞTI

Ardından 35 yaşındaki eşi Luna, eşinin bu konuşmasını içeren bir kesiti eşinin toksik olup olmadığını sorduğu bir açıklama ile sosyal medya hesabında paylaştı. Videonun sonunda ise kaşını kaldırmış ve yargılar bir ifadeyle Flores görülüyordu.

'MİDE BULANDIRICI'

Birçok kullanıcı bu paylaşımın ardından, eşinin bile Flores ile alay ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Kimileri ise iç çamaşırı koklama itirafının mide bulandırıcılığını değerlendirmekle meşguldu.