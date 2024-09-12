Miss Turkey 2024 güzeli Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı çıktı! Torpil iddiaları gündem oldu

Miss Turkey 2024 yarışması birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen sosyal medyanın gündeminde. Kimi Bilgen'i beğenmedi kimi ise torpil iddialarını gündeme getirdi.

İdil Bilgen hakkında bomba bir detay da gündeme geldi.

İDİL BİLGEN'İN BABASI KİM?

İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı unvanını almak için yarıştı. Gecenin sonunda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, 2024 yılının güzellik kraliçesi seçildi.

İdil Bilgen'in babası Levent Bilgen'in Ekim 2023'ten beri Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Bilgen, Ukrayna'ya atanmasından önce Abu Dabi Büyükelçisi (2014-2016) olarak görev yaptı. Öncesinde de New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009-2011) görevlerinde bulundu.

İdil Bilgen'in babasına dair bilgiler sonrası sosyal medyada "Torpil vardır", "Ya bu kız başka türlü seçilemez" benzeri yorumları yapıldı.

ANNESİ HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Levent Bilgen'in 2018 yılında eşi Ayşe Karahan Bilgen'i kaybettiği de öğrenildi. Ailenin cenazedeki fotoğrafının AA arşivinde yer aldığı görüldü.

İdil Bilgen de birinci seçildiği yarışmanın ardından 2018'de annesini kaybettiğini dile getirmişti. İdil Bilgen'in Metehan Bilgen adında bir de erkek kardeşi bulunuyor.

