Güzelliğiyle gündem olmuştu! Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu günler sonra konuştu!

Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada ağır eleştiriler alan Bilgen'e 'Şabaniye' yorumları yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya atılınca uzunca bir süre İdil Bilgen gündemden düşmemişti.

Ünlü isimler dahil Bilgen'e olumsuz yorumlar yaparken yarışmada ilk 20'ye bile giremeyen İpek Kuşçu'nun yaptığı paylaşım gündem olmuştu. "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Kuşçu, İdil Bilgen'e karşılaştırılmıştı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Günler sonra ise güzelliğiyle çok konululan İpek Kuşçu, bir video yayınlayarak açıklama yaptı. "Final gecesinde bir video paylaştım. İlk 20'ye kalamadığımı ve seneye tekrar çok daha hazırlıklı bir şekilde katılmak istediğimden bahsettim. Bu video birden viral oldu. Ben de nasıl oldu anlamadım ama bir yandan da çok mutlu oldum. Ülkemizin %95'inden fazlasının beni ne kadar sevdiğini gördüm. Ne kadar çok ülkemizi temsil etmek için beni istediklerini gördüm. Ben de size layık olmak için çalışıp, enerjimi sarf edip daha güzel şeyler başaracağıma emin olabilirsiniz. Ben aslında bir yarışma kaybettim ama bütün Türkiye'nin gönlünü kazanmışım. Buna çok mutluyum, gururluyum. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

KIYASLAMALAR BENİ ÜZDÜ

"Bu videonun sonucunda bazı kıyaslamalar meydana geldi ve bu beni üzdü. Çünkü yarışmaya katılan kızlar donanımlı kızlarız, hepimiz emek vererek bu yarışmaya katıldık. Ben arkadaşlarım adına biraz üzüldüm. Buradan İdil'e ve Cemre'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kuşçu sözlerine şöyle devam etti: "Miss Turkey jürisine de ben teşekkürlerimi sunarım. Bizimle çok ilgilendiler. Benim kendi eksiklerimi görmem için bana ışık oldular. Ben de eksikliklerimi tamamlayıp daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar şansımı denemek istiyorum. Ben işimdeyim gücümdeyim. Yıllardır modellik yapıyorum oyunculukla ilgileniyorum."