Sosyal medya onu konuşuyor! Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu güzelliğiyle büyüledi!

Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce aday arasından seçilen finale kalan İdil Bilgen Türkiye güzeli seçildi. Bilgen'in birinci seçilmesinin ardından sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı. Sosyal medyanın beklentisini karşılayamayan Bilgen'e 'Şabaniye' benzetmesi bile yapıldı.

İdil Bilgen'in babası Levent Bilgen Türkiye'nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olması nedeniyle yarışmada torpil yapıldığı da iddia edildi. Sosyal medyada ise yarışmada ilk 20'ye bile giremeyen İpek Kuşçu gündem oldu.

GÜZELLİĞİ HERKESİ BÜYÜLEDİ!

Kuşçu, "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" paylaşımı yapınca İdil Bilgen'le karşılaştırıldı ve birçok kullanıcı İpek Kuşçu'nun daha güzel olduğunu belirtti. Finale bile kalamayan Kuşçu, güzelliğiyle adeta görenleri büyüledi. İlk 20'ye bile girememesi ise akıllara yeniden torpil iddialarını getirdi.

Kuşçu yaptığı başka bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Adalet bölümünü hala okumaktayım. İstanbul Kuyumcular Odası'nda iyi eğitimli bir mücevher tasarımcısıyım. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Audition House'tan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitimi aldım. Ferhan Aral hocamdan modellik eğitimi aldım. Küçüklüğümden beri altı yıl jimnastik eğitimim, koru geçmişim, buz pateni, paten, kayak, masa tenisi, basketbol, futbol, rafting, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano eğitimini aldım. Çok küçük yaşlardan beri resim yapıyorum ve sanatla ilgileniyorum. 10 yıldır düzenli olarak profesyonel modelim. Spor yapıyorum, huzurlu, duygusal, çokça güleryüzlü, nazik ve kibar bir insanım."

"ANLATILMASI ZOR BİR DURUM BENİM İÇİN"

Babasını kaybettiği belirten Kuşçu "Boyum 1.80 ve 56 kiloyum. Yengeç burcuyum. Buraya yazmayı unuttuğum daha birçok eğitimim vardır. Sosyal sorumluluk projem halihazırda var olan uygulamam yoktu, diğer kızlarda olmadığı gibi. Ama çokça fikrim ve hayata geçirmek istediğim projelerim vardı... Zira bir yıl önce babamı kaybettim ve toplamda babamın hastalığıyla birlikte iki buçuk yıl babamdan başka hiçbir konuya yeterince ilgi göstermediğim için üzgünüm. Anlatılması çok zor bir durum benim için. Kısacası kendimi tanıtmak istedim ki sadece güzellik ön planda olsun istemem, boşuna linçlemeyin." sözleriyle kendisini anlattı.