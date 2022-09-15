MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 2022 Ece Aydemir kaç yaşında, mesleği ve Instagram hesabı nedir?

Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 2022 Ece Aydemir kaç yaşında, mesleği ve Instagram hesabı nedir?

15.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey yarışmasının bu seneki finalistleri dikkat çekti. 20 finalist de göz kamaştırıcı güzellikte. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük final için geri sayım başladı. Adaylar arasında yer alan bir isim de Ece Aydemir oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 2022 Ece Aydemir kaç yaşında, mesleği ve Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 2022 Ece Aydemir kaç yaşında, mesleği ve Instagram hesabı nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir?

ece2

MİSS TURKEY ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir 2001 yılında dünyaya geldi. 2017 yılından bu yana dizilerde oyunculuk yapmaktadır. TRT 1'de ekrana gelen Kalk Gidelim adlı dizide canlandırdığı Duru karakteri ile tanınmıştır.

ece3

Ece Aydemir'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

Kalk Gidelim 2017-2020

Aslan Ailem 2017

Olmaz Böyle Şey 2017

ECE AYDEMİR INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Ece Aydemir'in Instagram'da 54.6 bin takipçisi vardır. Ece Aydemir'in Instagram kullanıcı adı @eceaydemir'dir.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladıYeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı
İç çamaşırının görünmesini umursamadıİç çamaşırının görünmesini umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Kalk Gidelim dizisi Miss Turkey yaşında karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.