Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 2022 Ece Aydemir kaç yaşında, mesleği ve Instagram hesabı nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Ece Aydemir kimdir?

MİSS TURKEY ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir 2001 yılında dünyaya geldi. 2017 yılından bu yana dizilerde oyunculuk yapmaktadır. TRT 1'de ekrana gelen Kalk Gidelim adlı dizide canlandırdığı Duru karakteri ile tanınmıştır.

Ece Aydemir'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

Kalk Gidelim 2017-2020

Aslan Ailem 2017

Olmaz Böyle Şey 2017

ECE AYDEMİR INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Ece Aydemir'in Instagram'da 54.6 bin takipçisi vardır. Ece Aydemir'in Instagram kullanıcı adı @eceaydemir'dir.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

