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Mithat Bereket’ten teşekkür paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle uzun bir süredir ortalarda görünmeyen duayen gazeteci ve belgesel yapımcısı Mithat Bereket, kardeşinin sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

Mithat Bereket’ten teşekkür paylaşımı

Geçirdiği ağır hastalık yüzünden yürüme, denge ve konuşma problemleri yaşayan Mithat Bereket, ekranlardan uzak kalmış ve bu süre zarfında sevenleri tarafından oldukça merak edilmişti.

mithatbereket-twitter

Bereket’in kardeşi Özer Bereket sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla usta gazetecinin son halini paylaşınca gündem bir anda Mithat Bereket oldu.

Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahrolduÜnlü haberci Mithat Bereket'in son hali! Kardeşi paylaştı sevenleri kahroldu

Hakkında yapılan haberler ve aldığı geçmiş olsun mesajlarıyla moral bulan Mithat Bereket, çok daha iyi göründüğü yeni bir fotoğraf karesi paylaştı ve hakkında yapılan haberlere ve gelen iyi dilek mesajlarına: “Benim için söylediklerinize ve temennilerinize sonsuz teşekkürler” notuyla teşekkür etti.

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