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    4. Moda kurallarını baştan yazmak isteyenlere 7 tavsiye! Hem tarzınızı konuşturun hem de güzellik tabularına meydan okuyun

    Moda kurallarını baştan yazmak isteyenlere 7 tavsiye! Hem tarzınızı konuşturun hem de güzellik tabularına meydan okuyun

    14.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyanın her geçen gün popüler olmasıyla birlikte trendler güzellik anlayışlarını değiştirmeye başladı. Eğer popüler kültürün gölgesinde kaybolduğunuzu hissediyorsanız kendini tarzınızı konuşturarak herkesin gözlerini üzerinize çekmek için harika 7 tavsiyemiz var! Moda kalıplarını kendi tarzınızla yıkıp baştan yazmaya hazır mısınız?

    Moda kurallarını baştan yazmak isteyenlere 7 tavsiye! Hem tarzınızı konuşturun hem de güzellik tabularına meydan okuyun

    "Moda, kişinin kendisine yakışanı giymesidir" klişesinden hareketle hem günümüz trendleri hem de kendi tarzınızı yansıtmaya ne dersiniz? Günümüzün moda parçalarını kendi tarzınızı yansıtan ikonik parçalarla birleştirdiğinizde eminiz ki girdiğiniz her ortamın yıldızı olmayı başaracaksınız.

    HERKESİN VAZGEÇİLMEZİ SİYAH VE CANLI RENKLERİN UYUMU

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    Herkesin vazgeçilmezi siyah renkli kıyafetler özellikle kış aylarının en kurtarıcı kombinleri olarak kabul edilir. Tamamen siyah renklerden oluşan bir kombin yapmak gideceğiniz ortama bağlı olarak şık ve klas gözükmenizi sağlayabilir. Ancak siyah rengini canlı renklerle kombinlediğiniz zaman daha şık ve tarz görüneceğinize emin olabilirsiniz. Siyah kombinlerle birlikte kullanacağınız canlı renklerden oluşan bir parça hem kendisini hem de sizi parlatacaktır.

    KORKULAN KOMBİNLER: NEON RENKLER

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    Birçok kişinin neon renkleri kombinleme konusunda çekimser davranma eğiliminde olduğunuzu biliyoruz. Özellikle yaz aylarının göz bebeği olabilecek neon renklerin hemen fark edilmenize yardımcı olabileceğini yabana atmamalısınız. Neon renkleri bej, siyah, gri ve beyaz gibi daha nötr tonlarla kombinlemek hem özgüvenli hem de şık görünmenize yardımcı olabilir.

    HEM KARMAŞIK HEM DE ŞIK

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    Kombin yaparken kolay ve risksiz parçaları tercih etmenin günün en büyük kurtarıcısı olduğunun farkındayız. Kendi tarzınızı yansıtmak için biraz daha cesur olmaya ne dersiniz? Bırakın herkesin ilk tercihi olan parçaları başkaları giysin. Siz kendi tarzınıza uygun herkesin dikkatini çeken parçaları birleştirerek uyumsuzluğun içindeki uyuma ulaşın. Görenlerin gözlerini sizden alamayacağını garanti ederiz.

    ALIŞILAGELMİŞ KALIPLARI YIKIN

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    Modanın alışılagelmiş kurallarını yıkarak kendi tarzınıza ulaşma sıranız geldi. Elinizin ilk olarak dolabınızdaki sıradan parçaları gitmesine engel olarak işe başlayabilirsiniz. Sıradanlaşan kalıpları kırarak kendiniz olmaya başladığınızda daha mutlu ve özgür hissedeceğinizden şüpheniz olmasın.

    KIŞ AYLARININ FAVORİSİ: KÜRKLER

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    Kış soğuklarından korunmak isterken güzel gözükmeyi ikinci plana atmayı kimse istemez. Bu nedenle hem iddialı hem de sizi sıcak tutacak parçalar favoriniz olmalı. Temel parçalardan oluşan bir kombininizi omzunuza attığınız bir kürkle daha havalı hale getirebilirsiniz.

    UYUMSAL PARÇALAR: GÖMLEKLER

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    Özellikle resmi bir yere gideceğinizde ya da daha ciddi gözükmek istediğinizde ilk olarak gömlekleri tercih ettiğinizi biliyoruz. Bu durum kesinlikle herkesin ilk attığı adım. Ancak gömleklere biraz haksızlık yaptığınızı düşünmüyor musunuz? Çünkü gömlek kombinleri her ve zaman fark etmeksizin herkesin dönüp bakacağı kombinlerin favori parçası olmaya aday parçalar.

    İDDİALI VE CESUR TERCİHLER

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    Hepimiz cesur parçaları kullanmaktan kaçınıyoruz. Ancak kombini daha özgün hale getirmek ve kendinize has dokunuşlar kazandırmak için bu parçalar gerçekten birer kurtarıcı. Kombinizin daha özgüvenli ve cool gözükmesini istiyorsanız biraz yaratıcılığınıza fırsat tanıyın.

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    Kendini en iddialı şekilde yansıtabileceğin parçalar için Damla Yaşlıoğlu'nun parçalarında saklı. Hem trendleri kaçırmamak hem de kendi tarzınızı yaratmak için Damla Yaşlıoğlu'nun koleksiyonuna buraya tıklayarak göz atabilirsin!


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