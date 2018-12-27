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Modacı Nur Yerlitaş'ın soruşturmasında karar verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Modacı Nur Yerlitaş hakkında, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözler üzerine yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Modacı Nur Yerlitaş'ın soruşturmasında karar verildi

Modacı Nur Yerlitaş hakkında Instagram üzerinden yapılan canlı yayında sarf ettiği “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter” sözleri nedeniyle şarkıcı Tuğba Ekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Harp Mamulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği’nin de aralarında bulunduğu 72 kişi ve kurumun suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, şüphelinin, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerinin anısına duyulan saygı gereği, kendisine yapılan uyarılar üzerine gerçekleştirdiği, nezaket ve saygı kurallarını aşan eyleminin soruşturma iznine tabi suçu oluşturabileceğinden Adalet Bakanlığından izin istedi. Bakanlıktan Yerlitaş hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan “soruşturma izni verilmesine yer olmadığı” şeklinde yanıt geldi. Bu nedenle savcılık, soruşturma yapma imkanı bulunmadığından atılı suçlar nedeniyle kamu davası açılması için gerekli şartlar oluşmadığı gerekçesiyle şüpheli Yerlitaş hakkında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.
(AA)

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler! 'Şehitler mehitler aman yeter'Nur Yerlitaş'tan canlı yayında skandal sözler! 'Şehitler mehitler aman yeter'
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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş şehit instagram

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