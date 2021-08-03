‘Model olamazsın’ diyenlere inat kalıpları yıkan büyük beden manken: Tess Munster

‘120 kilo manken mi olur?’ sorusu aslında tarih boyunca devam eden güzellik kalıplarının en somut örneğidir. Çünkü mankenleri zayıf ve uzun boylu olması gerektiği herkesin kafasında yer edinen bir klişedir. Ancak Tess Munster, fikirleri tamamen değiştirdi. 1985 yılında doğan Munster, kilolarını saklamak giyim tarzını değiştirmek yerine kilolu görüntüsü moda için bir avantaja dönüştürdü.

Çocukluğundan itibaren fazla kilolarıyla mücadele eden Munster’ın en büyük hayali model olmaktı. Bu hayalini fiziksel özellikleri nedeniyle gereçekleştiremeyeceğini söyleyenlere inat bir ajansla sözleşme imzaladı ve ilk kez büyük bir ajansla anlaşan kilolu model oldu. Moda kalıplarının dışında kaldığını ifade eden Munster, büyük beden mankenliğin öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ÖZEL HAYATINI DA ES GEÇMEDİ

Avustralyalı nişanlısı Nick Holliday ile evlenen Munster, iki çocuk sahibi oldu. Doğum sırasında aldığı fazla kiloların modellik kariyerinde avantaj sağladığını söyleyen Munster, hakkında yapılan olumsuz eleştirilere de aldırmıyor.



