Model Stella Maxwell arkadaşlarıyla partide poz verirken üstsüz kaldı!

Victoria's Secret meleği Stella Maxwell pek çok ünlü isimle güzel bir hafta soru geçirdi. Rus model Irina Shayk, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve Burberry’nin kreatif direktörü Riccardo Tisci ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı İtalyan DJ Guido Senia bu tatilde Stella Maxwell ile birlikteydi.

İkili tüm gün plajda keyif yaptı. Hem denizin hem güneşin keyfini çıkaran ekip sık sık poz da verdi. Victoria's Secret meleği Stella Maxwell ise muhteşem fiziğini sergilediği pozlarda cesaretin dozunu artırdı.

32 yaşındaki Stella bir sonraki pozda ise bikini üstünü çıkardı. Arkadaşlarıyla poz veren ünlü model göğüslerini elleriyle kapatıp fotoğrafın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.



