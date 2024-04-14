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Monaco'dan sonra Maldivler! 'Istakoz' krizi patlak verdi: AK Partili isimden Şebnem Bursalı'ya zehir zemberek istifa çağrısı

14.04.2024 12:59
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AK Parti'de 'ıstakoz' paylaşımı yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakoz yemeğinin fotoğrafını paylaşması tartışmalarını beraberinde getirdi. Önceki dönem AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'yı hedef aldığı zehir zemberek bir açıklama yapıp istifaya çağırdı. Son olarak da AK Partili eski milletvekili Hüseyin Filiz'den 'Maldivler' paylaşımı geldi.

Monaco'dan sonra Maldivler! 'Istakoz' krizi patlak verdi: AK Partili isimden Şebnem Bursalı'ya zehir zemberek istifa çağrısı

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonuca ulaşamadıktan sonra yoğun bir özeleştiri sürecine giren AK Parti'de son tartışma ıstakozdan çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın paylaşımı sonrası sosyal medyadan peş peşe açıklamalar gelirken tansiyon yükseldi.

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"TÜRKİYE'DEN UCUZ MUYDU BARİ?"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı,"Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" diye paylaşım yaptı.

AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?" AK Partili vekilin Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

AK PARTİ'DEN SERT SÖZLERLE İSTİFA ÇAĞRISI GELDİ

Bursalı'nın paylaşımı parti içinde de tepki doğurdu. Önceki dönem AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'ya ateş püskürdü, istifaya çağırdı. Sosyal medyadan çok sert bir paylaşım yapan Birinci şunları kaydetti:

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"MİLLETİMİZ GEÇİM SIKINTISINDAYKEN MONACO'DA ISTAKOZ YİYEMEZSİNİZ"

"Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter! Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

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O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim! Burada artık bu tavırda olanlara yer yok!

"DEFOLUP GİDİN, BU KADAR BASİT"

Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter: “Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit."

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MONACO'DAN SONRA MALDİVLER

Son olarak bir AK Partili isimden daha dikkat çeken bir paylaşım geldi. Son seçimde Çankırı'dan aday olup kazanamayan eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Maldivler'den fotoğrafını paylaştı. Filiz, paylaşımına "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel" notunu düştü.

aBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ıstakoz ak parti
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