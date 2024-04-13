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  4. AK Partili vekil Şebnem Bursalı'nın Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

AK Partili vekil Şebnem Bursalı'nın Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.04.2024 18:14
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması olay oldu. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursalı'nın paylaşımıyla ilgili olarak "Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" dedi.

AK Partili vekil Şebnem Bursalı'nın Monaco'da 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: "Türkiye’den ucuz muydu bari?"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. Bursalı'nın paylaşımı gündem oldu.

"TÜRKİYE'DEN UCUZ MUYDU BARİ?"

Bursalı'nın paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AK Parti kibrinin özetidir.

Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?"


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