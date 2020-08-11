Monica Bellucci ve kızı Deva Cassel birlikte kamera karşısına geçti

Beyazperdenin bir dönemine damgasını vuran Monica Bellucci, büyük kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. 55 yaşındaki Bellucci ve eski eşi Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva Cassel, ünlü bir markanın kozmetik ürünlerinin tanıtımında birlikte görev aldı.

İtalya'nın Bellagio kentindeki çekimler de fotoğrafçılar tarafından uzaktan görüntülendi.



Reklam filminin kamera arkasında ise kalabalık bir ekip rol aldı.



Deva Cassel, bir süredir dünyaca ünlü bir firmanın kozmetik ürünlerinin tanıtım yüzü olarak görev alıyor.



Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in ilk göz ağrısı Deva da gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Deva Casel de annesi Monica Bellucci'nin kariyer adımlarını izliyor. Genç kız annesinin gençlik yıllarına olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.



