MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Monica Bellucci ve kızı Deva Cassel birlikte kamera karşısına geçti

Monica Bellucci ve kızı Deva Cassel birlikte kamera karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Sinemanın en güzel kadınlarından biri olan Monica Bellucci artık kendi kızıyla birlikte kamera karşısına geçiyor. Monica Bellucci'nin kızı Deva Cassel annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Monica Bellucci ve kızı Deva Cassel birlikte kamera karşısına geçti

Beyazperdenin bir dönemine damgasını vuran Monica Bellucci, büyük kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. 55 yaşındaki Bellucci ve eski eşi Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva Cassel, ünlü bir markanın kozmetik ürünlerinin tanıtımında birlikte görev aldı.

İtalya'nın Bellagio kentindeki çekimler de fotoğrafçılar tarafından uzaktan görüntülendi.
BGUK_1974550_001

Reklam filminin kamera arkasında ise kalabalık bir ekip rol aldı.

Capture
Deva Cassel, bir süredir dünyaca ünlü bir firmanın kozmetik ürünlerinin tanıtım yüzü olarak görev alıyor.

BGUK_1974550_014
Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in ilk göz ağrısı Deva da gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Deva Casel de annesi Monica Bellucci'nin kariyer adımlarını izliyor. Genç kız annesinin gençlik yıllarına olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okuduEliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okudu
Survivor finalisti Cemal Can'ın hayat hikayesiSurvivor finalisti Cemal Can'ın hayat hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzzet Özilhan'dan Yasemin Özilhan açıklaması: Kriz yok

Kriz sürüyor mu? Çocukların yanında sorulunca...

Cemal Can Canseven'den flaş Survivor itirafları!

Flaş Survivor itirafı! 'O gece herkesi örgütledim'

Taner Ölmez'e romantik kutlama

Taner Ölmez'e romantik kutlama

Sharon Stone: Boğazım kesildi, yıldırım çarptı

'Boğazım kesildi, yıldırım çarptı...'

Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okudu

Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okudu

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

Tatilden döndüler! Buzlar eridi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.