Moringa bitkisi nedir, faydaları neler? Moringa çayı nasıl demlenir?

Moringa bitkisi, Kuzey Hindistan’a özgü oldukça büyük bir ağaçtır. Bu ağacın neredeyse bütün kısımları bitkisel ilaçlar için kullanılır. Moringa çayı,antioksidan özelliğinden dolayı vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını kolaylaştırır ve kilo kaybına, yap yakımına yardımcı olur. Bu bitki çayı normal çay yerine de tüketilebilir.

MORİNGA VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİĞİ

Moringa yaprağı birçok vitamin ve mineral bakımından mükemmel bir kaynaktır. Bir fincan taze, doğranmış yaprak (21 gram) şu besin içeriğine sahiptir:

Protein: 2 gram

B6 Vitamini: RDI’nın % 19’u

C Vitamini: RDI’nın % 12’si

Demir: RDI’nın % 11’i

Riboflavin (B2): RDI’nın % 11’i

A vitamini (beta-karoten): RDI’nın % 9’u

Magnezyum: RDI’nın % 8’i

Bazı ülkelerde, bitkinin kurutulmuş yaprakları ya toz ya da kapsül şeklinde, besin takviyesi olarak satılır. Yapraklara kıyasla, bitkinin kabuğu genellikle vitamin ve mineraller bakımından daha düşüktür. Ancak, C vitamini açısından son derece faydalıdır. Bir fincan taze, dilimlenmiş moringa kabuğu (100 gram) günlük C vitamini ihtiyacının % 157’sini sağlar.

MORİNGA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELER?

Zengin bir vitamin ve amino asit kaynağı olan moringa yaprağında önemli miktarda A, C ve E vitamini bulunur. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir. Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar vardır. Bu antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşan moleküllerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı sonucuna varılmıştır.

Moringa bitkisi içerdiği yüksek A vitamini konsantrasyonu ile göz sağlığını korumada faydalıdır. Sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorunlarının sona ermesine yardımcı olur. Tokluk hissi vermesiyle zayıflamaya yardımcı olur. Yaşlanma karşıtıdır. Çayın ciltte olduğu gibi saç ve tırnakta da yararları vardır. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir. Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyelerini düşürmeye ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Kan kolesterol düzeyini düşürür ve böylece kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar. Beyin fonksiyonlarının korunmasında da yararlı olduğu bilinir. Bu yüzden alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır. Antioksidan özelliği ile karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.

MORİNGA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Moringa çayının günde iki kez tüketilmesi öneriliyor. Bu çayı demlikte normal çayı demler gibi demleyebilirsiniz. Ayrıca yalnızca bir kişilik de demleyebilirsiniz. Çayı hazırlamak için kaynamış suyun içine 1 çay kaşığı moringa çayı ekleyin. Ardından yaklaşık 4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Çayı fazla erken veya fazla geç tüketmeyin.



