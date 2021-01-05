Motorola Moto G Stylus 2021 ortaya çıktı

Telefonun görüntülerini sızdıran iki kaynak telefonun parmak izi okuyucusunun konumu konusunda fikir ayrılığına düşüyor. Bir sızıntı bunu telefonun yan tarafına güç düğmesinin bir parçası olarak koyarken, yeni kaynak ve görseller, okuyucunun tanıdık Motorola benzetmesini takip ederek arka tarafta olacağını açıkça gösteriyor.

Durum böyle olduğu için, bu yeni tasarımın gerçekten doğru olduğunu söylemek zor.

MOTO G STYLUS 2021 ÖZELLİKLERİ

Her iki kaynak tarafından da onaylanan bazı özellikleri yineleyen Moto G Stylus 2021, 6.8 inçlik bir ekrana ve 169.6 x 73.7 x 8.8 mm’lik bir gövdeye (kamera kamburunu sayarsanız 10.9 mm) sahip olan büyük bir telefon olacak. Bu, mevcut Galaxy Note20 Ultra’dan bile daha uzun ve daha kalın bir akıllı telefon demek. Bununla birlikte, Moto G Stylus 2021, orta sınıf bir teknik özellik tablosuna sahip olacak ve iddia aşamasındaki LG Stylo 7′ye daha yakın bir rakip olacak.

Moto G Stylus 2021’in, 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olması muhtemel. Ayrıca cihazın Snapdragon 675 yonga setiyle gelmesi de bekleniyor. Çözünürlüğün 6,81 inçlik ekranda FHD + olduğu söyleniyor. Kamera kurulumu, derinlik verileri ve makro çekimleri için sırasıyla 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve iki 2MP sensörden oluşacak. Yeni kaynak, makro kameranın 2MP yerine 5MP birim olacağını iddia ediyor. Ön tarafta ise iddialara göre 16MP selfie kamera olacak ve cihaz gücünü 4.000 mAh pilinden alacak.

