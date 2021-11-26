Squid Game’i gerçeğe çevirdi! Mr. Beast isimli YouTuber para dağıttı

Dünya genelinde en fazla aboneye sahip olma unvanını elinde tutan Mr. Beast gerçek bir Squid Game oyunu için hazırlıklara başladığını dile getirmişti. Sıfırdan yeni bir stüdyo kuran ve Güney Kore dizisindeki oyunun birebir aynısını yaptığını ifade eden Mr. Beast, 25 dakikalık videosunda takipçileriyle eğlenceli bir oyuna imza attı.

DİZİDEKİ OYUN SIRALAMALARININ AYNISINI UYGULADI

Dizinin ilk sezonundaki oyunların sıralamalarını aynı şekilde kendi videosuna entegre etmeyi başaran Mr. Beast, takipçileri arasından 456 oyuncuyu seçti. Büyük ödül olarak ise 456 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL) belirlendi. Video ilk olarak Yeşil Işık-Kırmızı Işık oyunuyla başladı. Bu oyun dizinin en dikkat çeken sahnelerinden biriydi ve oyuncular hareket ettiklerinde öldürülüyordu. Mr. Beast, her yarışmacının üzerine bir cihaz yerleştirerek bu sorunu çözdü. Bu cihaz hareket eden yarışmacılardan ufak bir patlama sesi gelmesini sağlıyordu.

YARIŞMACILARIN BURNU BİLE KANAMADI

İlk oyunun sonrasında kalan 232 oyuncu ile şeker kalıbı yarışmasına geçildi. Şeker yarışması etabı geçen 140 oyuncu bu sefer halat çekme oyununu oynadı. Dizinin aksine yarışmacılar içi köpük dolu bir havuza düştü. Halat çekme oyunundan kalan 60 oyuncu klasik misket oyunundaki yerini aldı. Ancak bu oyuna eşler sürpriz bir şekilde eşleştirildi. Kalan 30 kişi ile dizideki ilk oyun olan ddakji yani kağıdı başka bir kağıtla ters çevirme oyunu oynayan Mr. Beast, kalan 16 yarışmacıyı cam kırma oyununun bir kopyasıyla yarıştırdı.

FİNAL OYUNUNU DEĞİŞTİRDİ

Cam kırma oyununun sonrasında 6 yarışmacı finale kaldı. Ancak Mr. Beast, final oyununu değiştirerek yerine yarışmacıların sandalye kapmaca oynamasını istedi. Mr. Beast’in videosunu 79 numaralı oyuncu kazandı ve 456 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu.



