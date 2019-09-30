MSB'den Oruç Reis ve Fatih paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

MSB'nin o paylaşımı:



Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden FATİH sondaj ve ORUÇREİS araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/VIvIdkHRwA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019

Kaynak: DHA

