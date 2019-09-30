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MSB'den Oruç Reis ve Fatih paylaşımı

Recep Demircan Recep Demircan
GÜNDEM  | 30.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Fatih ve Oruç Reis'e deniz karakol uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ile Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların eşlik ettiği bilgisi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

MSB'nin o paylaşımı:

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolundaOruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
doğu akdeniz milli savunma bakanlığı Fatih

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