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Msvcp140 dll hatası nasıl çözülür? Msvcp140 dll hatası nedir, neden olur?

12.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar kullanıcıları yeni bir program ya da oyun yükledikleri bilgisayarlarında bazı hatalar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu hatalardan biri de msvcp140 dll isimli hatadır. Bir program ya da oyun, bilgisayara sorunsuz yüklense bile çalıştırılma sırasında msvcp140 dll hatası görülebilir. Böyle durumlarda birkaç adım uygulanarak sorunu gidermek mümkün olur. Msvcp140 dll hatası neden olur, çözümü nedir?

Msvcp140 dll hatası nasıl çözülür? Msvcp140 dll hatası nedir, neden olur?

İçindekiler

  • Msvcp140 dll hatası nedir?
  • Msvcp140 dll hatası neden olur?
  • Msvcp140 dll hatası çözümü nedir?

Yeni bir program ya da oyun yüklenen bilgisayar bazı hatalar verebilir. Yükleme sırasında bir sorun görülmese de çalıştırıldığı zaman bazı dosyalar eksikse hata ile karşılaşılır. Bu durumlardan biri msvcp140 dll dosyası eksik ya da bozuk olduğunda görülür.

Birkaç adım sıra ile uygulanarak bu sorunu çözmek mümkündür. Program ve oyunların işletim sistemi ile uyumlu çalışması görevini üstlenen dosyalar Windows klasörünün System 32 ya da 64 isimli klasörleri içinde yer alır.

Msvcp140 dll hatası nedir?

Aşağıdaki uyarılar ile karşılaşıldığında msvcp140 dll dosyaları zarar görmüş, silinmiş ya da bozulmuş demektir:

  • msvcp140 dll dosyası bilgisayarınızda bulunmadığı için program başlatılamıyor.
  • msvcp140 dll başlatılırken bir sorun oluştu. Belirtilen modül bulunamıyor.
  • msvcp140 dll yüklenirken hata oluştu. Belirtilen modül bulunamıyor.
  • msvcp140 dll bulunamadığı için kod yürütme devam edemiyor. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir.
  • msvcp140 dll ya da Windows'ta çalıştırılmak üzere tasarlanmadı ya da bir hata içeriyor. Orijinal yükleme medyasını kullanarak programı yeniden yüklemeyi deneyin ya da destek için sistem yöneticinize veya yazılım satıcınıza başvurun.

Msvcp140 dll hatası neden olur?

Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlara kullanıcılar tarafından yeni programlar ya da oyunlar yüklenebilir. Bu gibi durumlar işletim sisteminde bazı değişikliklere neden olur. Örnek olarak msvcp140 dll dosya yolu değişebilir ya da dosya yapısı hasar görerek bozulabilir.

Aynı msvcp140 dll dosyasını kullanmaya çalışan yeni program veya dosya bu dosyayı kullanamadığı zaman çalışmaz duruma gelir. Msvcp140 dll hatası bu durumlarda ortaya çıkar.

Msvcp140 dll hatası çözümü nedir?

Hatalı ve bozuk olan dll dosyaları program ya da oyun yüklendiği zamanlarda bunların çalıştırılmasında sorun çıkartabilirler. Şu yöntemlerden bazıları uygulanarak karşılaşılan hatayı düzeltmek mümkün olabilir:

  • Sorun çıkartan program ya da oyun tespit edilerek kaldırılır ve yeniden yüklenir.
  • Msvcp 140 dll dosyası elle yüklenir.
  • Komut istemcisi kullanarak sorunu çözmek de mümkündür.
  • Msvcp 140 dll dosyasının kaynağı olan Windows'a başvurularak da sorun giderme konusunda destek alınabilir.
  • Msvcp 140 dll dosyası direkt olarak yüklenen programın ya da oyunun yayımcısından talep etmek de bir çözüm yolu olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar oyunları
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