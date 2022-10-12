Msvcp140 dll hatası nasıl çözülür? Msvcp140 dll hatası nedir, neden olur?

Yeni bir program ya da oyun yüklenen bilgisayar bazı hatalar verebilir. Yükleme sırasında bir sorun görülmese de çalıştırıldığı zaman bazı dosyalar eksikse hata ile karşılaşılır. Bu durumlardan biri msvcp140 dll dosyası eksik ya da bozuk olduğunda görülür.
Birkaç adım sıra ile uygulanarak bu sorunu çözmek mümkündür. Program ve oyunların işletim sistemi ile uyumlu çalışması görevini üstlenen dosyalar Windows klasörünün System 32 ya da 64 isimli klasörleri içinde yer alır.
Aşağıdaki uyarılar ile karşılaşıldığında msvcp140 dll dosyaları zarar görmüş, silinmiş ya da bozulmuş demektir:
Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlara kullanıcılar tarafından yeni programlar ya da oyunlar yüklenebilir. Bu gibi durumlar işletim sisteminde bazı değişikliklere neden olur. Örnek olarak msvcp140 dll dosya yolu değişebilir ya da dosya yapısı hasar görerek bozulabilir.
Aynı msvcp140 dll dosyasını kullanmaya çalışan yeni program veya dosya bu dosyayı kullanamadığı zaman çalışmaz duruma gelir. Msvcp140 dll hatası bu durumlarda ortaya çıkar.
Hatalı ve bozuk olan dll dosyaları program ya da oyun yüklendiği zamanlarda bunların çalıştırılmasında sorun çıkartabilirler. Şu yöntemlerden bazıları uygulanarak karşılaşılan hatayı düzeltmek mümkün olabilir:
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