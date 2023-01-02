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Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Ketenci 2. Sayfa'da!

02.01.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muammer Ketenci, 2. Sayfa magazin programının bu seneki ilk canlı yayınında yılbaşında sahne alan ünlülerin tarzlarını değerlendirdi. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendiren ünlü modacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı ve biyografisi...

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Muammer Ketenci 2. Sayfa'da!

Muammer Ketenci 3 Ocal 2023 Pazartesi günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programında ünlülerin yılbaşı tarzını değerlendirdi.. Ünlü modacı yaptığı açıklamaların ardındanvatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Muammer Ketenci kimdir? İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında bilgiler...

muammer ketenci

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci 1965 yılında İstanbul‘da doğdu. Asıl soyadı Üstübicioğulları’dır.

Muammer Ketenci daha önce yaptığı açıklamada babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu ifade etmiş ve marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullandığını belirtmiştir.

Muammer Ketenci Trabzonludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

2. SAYFA KONUĞU MUAMMER KETENCİ EVLİ Mİ?

Muammer Ketenci Evli ve iki çocuk babasıdır.

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