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Muazzez Abacı'dan Alzheimer iddialarına yanıt! İşte son hali...

19.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı hakkındaki "Alzheimer oldu" iddialarına yanıt verdi. Arkadaşı Talat Er'in doğum gününü kutlayan Abacı, yurtdışından çektiği videoda iyi olduğunu belirterek hasta olduğu şeklinde yayınlanan haberleri de yalanladı.

Musiki severlere bahar konseri sürprizi yapan Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanları ve Muazzez Abacı'dan sürpriz kutlama geldi.

MUAZZEZ ABACI'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ

Musikişinas Dostlar Korosu elemanları ise konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı. Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er'e, bir sürpriz de Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı'dan geldi. Abacı, çektiği bir video ile Talat Er'in yeni yaşını kutladı.

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Er'e gönderdiği videoda Abacı, "Türkiye radyolarının değerli keman üstadı Talat Er, sana hayırlı doğum günleri, çok iyi yıllar, çok mutlu, çok sağlıklı yıllar diliyorum. Canım arkadaşım, benim değerli keman üstadım, Allah feyzini arttırsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim." ifadelerini kullandı. Talat Er ise bu özel videoyu Instagram adresinden takipçileri ile paylaştı. Usta sanatçı bu video ile hakkında çıkan iddiaları son noktayı koydu.

Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'dan haber var!Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'dan haber var!


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