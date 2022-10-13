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Mucit eş anlamlısı nedir? Mucidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı Türk kültürü yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sıklıkla farklı kültürlerle etkileşim hâlinde olmuştur. Özellikle Osmanlı Dönemi'nde Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin geçişi hız kazanmıştır. Başka kültürlerle etkileşim, aynı anlama gelen birçok kelimenin farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Türkçede eş anlamı olan Arapça sözcüklerden biri de mucittir. Peki, mucit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mucit eş anlamlısı nedir? Mucidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mucit kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "var etmek" anlamına gelen "іcād" kökünden, "var eden" anlamına gelen "mūcid" kelimesi türetilmiştir. Bu kelime dilimize "mucit" olarak geçmiştir. Yeni bir şey ortaya koyan, bir buluş yapan, icat etme yeteneğine sahip kişiler Türkçede mucit olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre mucit kelimesinin iki anlamı vardır:

  • Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.
  • Yaratıcı, yaratan.

Mucit kelimesini günlük yaşamda ve bilimsel içeriklerde sıklıkla görebiliriz. Mucit kelimesinin kullanım örnekleri şunlardır:

  • Hayali, Nefi gibi şairler divan şiirine getirdikleri yeniliklerden ötürü mucit olarak adlandırılmıştır.
  • Cırt cırt bandın mucidi George de Mestral’dir.
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Mucit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı olarak adlandırılan kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olup anlamları aynı olan kelimelerdir. Eş anlamlı sözcükler dilimizi güzel kullanmamız ve ifadelerimizi çeşitlendiren kelimelerdir. Dilimizde birçok kelimeyi ifade etmenin farklı yolları vardır. Yabancı kökenli sözcükler de başka kelimelerle ifade edilebilirler. Yazılışları farklı olsa da söz konusu bazı kelimeler aynı anlama gelir ve bu duruma eş anlamlı olmak denir. Türkçenin değişen yapısı, bazı kelimelerin yerini eş anlamlılarının almasına olanak sağlar.

Mucit kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelimedir ve henüz yerini başka bir kelime almamıştır. Mucidin eş anlamlısı da cümle bütünlüğüne uyduğu takdirde hem sözlü hem yazılı olarak mucit yerine kullanılabilir. Mucit eş anlamlısı olan sözcük "yaratıcı" kelimesidir. Yaratıcı kelimesi, mucit kelimesiyle benzer anlam taşır. Ancak "yaratıcı" kelimesi genellikle dini anlam taşıdığı ve Tanrı'ya atfedildiği için kullanılması pek tercih edilmeyen kelimedir. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanımı mümkün olsa da toplum tarafından mucit kelimesi tercih edilebilir.

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Mucidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mucit kelimesinin eş anlamı olan yaratıcı kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Graham Bell telefonun yaratıcısıdır.
  • Bir yaratıcının en belirgin özelliği, ince detayları düşünmesidir.
  • Yaratıcı kişilerin kafaları çok iyi çalışır.
  • Her bilim insanı bir yaratıcıdır.
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