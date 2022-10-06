Dil eş anlamlısı nedir? Dil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe eski bir dil olması sebebiyle birçok farklı dilden etkilenmiştir. Başka dillerle olan etkileşimler sonucunda yeni kelimeleri bünyesine dâhil etmiştir. Aynı zamanda kendi haznesinde bulunan birçok kelime de Türkçe kökenlidir ve bu kelimelerin tarihi Türkçenin eski dönemlerine kadar dayanmaktadır.
Dil kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tıl" veya "til" olarak kullanılan bu kelime, kelime başı t- > d- değişimi nedeniyle "dil" olarak değişmiştir. Dil kelimesi bir topluluğun kullandığı sesli iletişim biçimi şeklinde açıklanabilir.
Türk Dil Kurumuna göre üç farklı dil kelimesi vardır. İlk dil kelimesi, organ olan dildir ve bu dille benzerlik kurularak oluşmuş anlamlardır:
Diğer dil kelimesi "lisan" anlamında kullanılan ve bu anlamla benzerlik kurularak oluşan anlamlardır:
Dilimizde ayrıca Farsça kökenli olan "dil" kelimesi de mevcuttur. Farsça "dil" kelimesinden alıntı olan kelime "gönül, yürek" anlamına gelir.
Dil kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle dil kelimesinin eş anlamı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir. Gönül anlamında kullanılan dil kelimesi yerine lisan anlamında kullanılan dil eş anlamlısı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Dilin eş anlamlısı olan kelimeler:
Dilin eş anlamlısı kelimelerle kurulabilecek örnek cümleler ise şu şekildedir: