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Dil eş anlamlısı nedir? Dil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından zengin bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle aynı ya da benzer anlama gelen ancak farklı yazılan kelimeler de türemiştir. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçe, eş anlamlı kelime bakımından da zengindir. Bu eş anlamlı kelimeler dilin kelime ve anlam zenginliğini ortaya koyan bir faktördür. Dil kelimesi de bunlardan biridir. Peki, dil kelimesinin eş anlamı nedir?

Dil eş anlamlısı nedir? Dil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe eski bir dil olması sebebiyle birçok farklı dilden etkilenmiştir. Başka dillerle olan etkileşimler sonucunda yeni kelimeleri bünyesine dâhil etmiştir. Aynı zamanda kendi haznesinde bulunan birçok kelime de Türkçe kökenlidir ve bu kelimelerin tarihi Türkçenin eski dönemlerine kadar dayanmaktadır.

Dil kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tıl" veya "til" olarak kullanılan bu kelime, kelime başı t- > d- değişimi nedeniyle "dil" olarak değişmiştir. Dil kelimesi bir topluluğun kullandığı sesli iletişim biçimi şeklinde açıklanabilir.

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Dil kelimesi ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre üç farklı dil kelimesi vardır. İlk dil kelimesi, organ olan dildir ve bu dille benzerlik kurularak oluşmuş anlamlardır:

  1. Tat alma organı
  2. Aletlerin uzun, yassı ve hareketli bölümleri
  3. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenilebilen dili
  4. Ayakkabı bağlarının altında bulunan saya parçası
  5. Kıstak
  6. Makara ve bastikaların içine yerleştirilen ve halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan küçük döner tekerlek
  7. Bazı üflemeleli çalgılarda ses çıkaran ince metal yaprak
  8. Anahtar

Diğer dil kelimesi "lisan" anlamında kullanılan ve bu anlamla benzerlik kurularak oluşan anlamlardır:

  1. Lisan, zeban
  2. Söz dağarcığı ve söz dizimi
  3. Belli mesleklere özgü dil
  4. Duygu ve düşünceleri anlatmaya yarayan anlatım aracı
  5. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak

Dilimizde ayrıca Farsça kökenli olan "dil" kelimesi de mevcuttur. Farsça "dil" kelimesinden alıntı olan kelime "gönül, yürek" anlamına gelir.

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Dil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dil kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle dil kelimesinin eş anlamı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir. Gönül anlamında kullanılan dil kelimesi yerine lisan anlamında kullanılan dil eş anlamlısı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Dilin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Lisan
  • Zeban
  • Anahtar
  • Kıstak
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Dilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilin eş anlamlısı kelimelerle kurulabilecek örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Lisanımızda farklı anlamlara gelen birçok kelime bulunmaktadır.
  • Birden fazla lisan bilmek kişinin anlama kapasitesini arttıracaktır.
  • Zebanını anlamamız çok zor oldu.
  • Belinde gümüş halkalarla asılı altın anahtarlar vardı.
  • Yarım adanın kıstağındaki yol tehlikeli gözüküyordu.
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