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  4. Mucize bebek! Annesinin karnındayken ölüydü... Canlı doğunca herkesi şoke etti

Mucize bebek! Annesinin karnındayken ölüydü... Canlı doğunca herkesi şoke etti

26.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Hannah Cole'e bebeğinin anne karnında öldüğü söylendi. Ancak gerçekleşen doğumda bir mucize fark edildi. Çünkü bebek ölü değil canlı doğmuştu. Şimdi hastanede gördüğü tedavilerin ardından evine dönmeyi bekleyen ufaklığın durumunun, giderek iyiye gittiği bildirildi.

Mucize bebek! Annesinin karnındayken ölüydü... Canlı doğunca herkesi şoke etti

27 yaşındaki Hannah Cole, 20 haftalıkken suları gelince hastaneye kaldırıldı. Daha sonra sağlık görevlilerinin kalp atışını tespit edememesi üzerine bebeğinin rahimde öldüğü söylendi. Ancak çaresiz kalan Hannah ikinci bir tarama istedi ve bir atış fark edildi.

24 HAFTALIKTI

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Küçük Oakley Cole-Fowler, Ekim ayında sadece 24 hafta ve üç günlük olarak doğdu ve sadece 780 gr ağırlığındaydı. Sekiz günlükken bağırsağından büyük bir ameliyat geçirdi ve stoma torbası taktırdı. Oakley, daha fazla ameliyat geçirmesi gerektiği için en azından doğum tarihi olan 9 Şubat'a kadar hastanede kalacak gibi görünüyor. Ancak şimdi ventilatörden çıktı.

ÖZÜR DİLEDİLER

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West Yorkshire , Wibsey'den Hannah "Çok rahatladım. O benim Noel mucizem. Kesinlikle harika biri. Büyük bir hızla geldi ve onu eve götürmek için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu. Ekim ayında, Bradford Royal Infirmary'deki yetkililer bir soruşturma başlattı ve ilk ölümcül teşhislerinin neden olduğu "sıkıntı ve kaygı" için bir özür yayınladı.

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