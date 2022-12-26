Mucize bebek! Annesinin karnındayken ölüydü... Canlı doğunca herkesi şoke etti

27 yaşındaki Hannah Cole, 20 haftalıkken suları gelince hastaneye kaldırıldı. Daha sonra sağlık görevlilerinin kalp atışını tespit edememesi üzerine bebeğinin rahimde öldüğü söylendi. Ancak çaresiz kalan Hannah ikinci bir tarama istedi ve bir atış fark edildi.

24 HAFTALIKTI

Küçük Oakley Cole-Fowler, Ekim ayında sadece 24 hafta ve üç günlük olarak doğdu ve sadece 780 gr ağırlığındaydı. Sekiz günlükken bağırsağından büyük bir ameliyat geçirdi ve stoma torbası taktırdı. Oakley, daha fazla ameliyat geçirmesi gerektiği için en azından doğum tarihi olan 9 Şubat'a kadar hastanede kalacak gibi görünüyor. Ancak şimdi ventilatörden çıktı.

ÖZÜR DİLEDİLER

West Yorkshire , Wibsey'den Hannah "Çok rahatladım. O benim Noel mucizem. Kesinlikle harika biri. Büyük bir hızla geldi ve onu eve götürmek için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu. Ekim ayında, Bradford Royal Infirmary'deki yetkililer bir soruşturma başlattı ve ilk ölümcül teşhislerinin neden olduğu "sıkıntı ve kaygı" için bir özür yayınladı.



