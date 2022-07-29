'Mucize çocuk'! Et yiyen bakteri hastalığına yakalanmıştı...

Olivia Kiger-Camilo iismli 17 yaşındaki genç dansçı, yılda sadece yaklaşık 2.000 kişiyi etkileyen ender bir hastalığa yakalandı. Et yiyen bakterilerin vücudunu ele geçirmesinin ardından, şaşırtıcı bir şekilde iyileşen Olivia 'mucize çocuk' ilan edilecek. İşte hikayesi...

KENDİNİ ZORLADI AMA OLMADI

Mart ayında bir dans yarışmasında ayağının yaralandığını ve kanadığını fark etti. Ayak parmaklarından birini kırmış olabileceğine inanan Olivia, yine de acıya rağmen kendini zorladı ve yarayı temizleyip yarışmaya devam etmek için ayağını buzla kapladı. Ama saatler geçtikçe acısı daha da şiddetlendi. O zaman ciddi bir şey olduğunu anladı.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Ailesi onu hastaneye yetiştirdi, ancak hiçbir ağrı kesici veya tedavi ağrıyı azaltmadı. 24 saat içinde durumu daha da kötüleşti. Genç dansçının ayağı siyah ve maviye döndü, kan basıncı düştü ve vücut ısısı 40 dereceye yükseldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Genç, kısa süre sonra Morgantown'daki West Virginia Üniversitesi Tıp Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada ölümcül olabilen nadir bir vaka teşhisi kondu. Olivia kısa süre sonra kendini pediatrik yoğun bakım ünitesinde buldu ve yaklaşık bir ayını bakterileri yok etmek için birçok ameliyata girerek geçirdi.

''KORKMADIM''

Uzun süre kalmasına rağmen Kiger-Camilo asla korkmadığını söyledi ve hastane personeline gösterdikleri ilgi ve destek için övgüde bulundu. "Orada benimle ilgilenecek yeni bir ailem vardı ve hiç korkmadım. Beni güldürmek, elimi tutmak ya da bana ilaç vermek için orada bana yardım edecek birinin olacağını her zaman biliyordum." dedi.

FİZİK TEDAVİYE BAŞLADI

Kiger-Camilo deri grefti için Nisan sonunda WVU hastanesine geri döndü ve Mayıs başında kesin olarak evine dönebildi. O zamandan beri doktorlar tarafından, yatağa bağlı olarak geçirdiği aydan sonra azalan gücünü ve hareketliliğini geliştirmek için fizik tedaviye başlamasına izin verildi.

Genç sporcu, 6 Ağustos'ta WVU Tıp Çocukları Galası'nda “Mucize Çocuk” olarak onurlandırılacak.



