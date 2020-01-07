Mucize Doktor 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'dan Ali Vefa'yı sevindiren itiraf! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, bir haftalık aranın ardından, 17. yeni bölümüyle 9 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünden romantik bir fragman da yayınlandı.

"SENİ TANIDIĞIM İÇİN DÜNYANIN EN ŞANSLI İNSANIYIM"

Mucize Doktor'da artık Ali Vefa'ya olan duygularını saklayamayan Nazlı, aşkını yaşamaya karar veriyor. Ali Vefa ise Nazlı'yı lunaparka götürüyor. Ali lunaparktan çok korkmasına rağmen, Nazlı için cesur olabileceğini kanıtlamak istiyor. Lunaparkta eğlenceli saatler geçiren ikili arasında romantik anlar da yaşanıyor. Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı "Ben seni tanıdığım için dünyanın en şanslı insayım Ali" diyor. Ali ise "Asıl ben şanslıyım. Senin etrafında olan herkes şanslı sözleriyle yanıt veriyor.

HASTANEYE YAPIŞIK İKİZLER GELİYOR

Diğer yandan ise yeni bölümde yine sıra dışa bir vaka hastaneye geliyor. Siyam ikizleri vakası olarak adlandırılan yapışık kardeşlerin ayrılması operasyonuna Ali Vefa da giriyor. Ali Vefa ilk defa gördüğü bu vaka karşısında şaşkınlık yaşıyor.

