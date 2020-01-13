Mucize Doktor 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'yı gözyaşlarına boğan sözler

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 18. yeni bölümüyle 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümüne, Ali Vefa'nın gözyaşları damga vuracak.

Ferman, asistanların hastanedeki cerrahi bölümünde son bir yılda yapılan tüm ameliyatları adım adım ezberlemelerini istiyor. Asistanlara 2 günlük süren veren Ferman, Ali Vefa'nın tüm ameliyatları sadece 3 saatte ezberlemesiyle şoke oluyor.

Diğer yandan ise Kıvılcım ve Tanju yeni bir plan yapıyor. Kıvılcım'ın "Nazlı onunla uğraşıyor, insanlara ve hastaneye alıştırıyor. Sonuçta Ali Nazlı olmadan bir hiç" sözlerini duyan Ali Vefa gözyaşlarına hakim olamıyor. Ali Vefa'nın "Ben herkese yük oluyorum, başkası olmadan ben neye yararım ki" sözleri dikkat çekiyor.

BEREN GÖKYILDIZ MUCİZE DOKTOR'DA

Kızım ve Anne dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'un 16 Ocak Perşembe yayınlanacak olan 18. bölümde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Gökyıldız; küçükken trafik kazası geçirmiş dolayısıyla ameliyat olması gereken sevimli, yaramaz ve doktorlarla oldukça iyi geçinecek “Betüş” karakterine hayat verecek.



