Mucize Doktor 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'ya aşk itirafı: Seni sevebilir miyim?

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 19. yeni bölümünde Ali Vefa ile Nazlı arasında duygusal anlar yaşanıyor. Nazlı'nın kendisiyle ilgili sözlerinden sonra cesaretlenen Ali Vefa aşkını itiraf etmeye karar veriyor. Ali Vefa, Nazlı'ya gül vererek itirafta bulunuyor.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 19. yeni bölümüyle 23 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi.

Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

"KALBİMDEKİ BOŞLUK SENİNLE DOLDU"

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak, boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.



