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Mucize Doktor 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dr. Ferman'a ölümcül virüs bulaşıyor! Hastanede salgın hastalık paniği

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs benzeri bir salgın konu alınıyor. Uzakdoğudan gelen kişilerde görülen virüs çok hızlı şekilde hastaneye yayılıyor. Virüs, Dr. Ferman'a da bulaşıyor. Ferman tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölümle burun buruna geliyor. Dr. Ali Vefa ise acı haberle yıkılıyor. İşte Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı.

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Berhayat Hastanesi'nde çok hızlı bir şekilde ölüme yol açan virüs paniği yaşanıyor. Malezya'dan gelen kişiler aniden fenalaşınca hastaneye yatırılıyor. Ancak kısa sürede üç hasta hayatını kaybedince, hastane karantina altına alınıyor.

FERMAN'A VİRÜS BULAŞIYOR

Hastalara ilk müdahaleyi yapan Dr. Ferman da virüsten etkileniyor. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, başkalarına geçmesini engellemek için kendini negatif basınç odasına kapatıyor. Kaptığı virüsten dolayı aniden rahatsızlanan Ferman, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölüme yaklaşıyor. Dr. Ali Vefa ise Ferman'ın karşısında gözyaşlarına boğuluyor.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 20. yeni bölümüyle 30 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu siyonist sermayeli kanalı sildim ama herhal size reklam parası veriyor ki bu kanalın dizi program haber lerini yapıyorsunuz.
Gerçekten harika bir dizi emeğinize sağlık
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