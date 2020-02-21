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Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Nazlı sevgili oluyor: Bu ikimizin rüyası! Mucize Doktor 23. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.02.2020 01:32 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 23. son bölümünde Ali Vefa ile Nazlı arasında romantik anlar yaşandı. Nazlı sonunda Ali Vefa'ya yaklaşarak sevgili olma teklifini kabul etti. Mucize Doktor'un 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Doktor Ali Vefa ve Nazlı sonunda aşklarını yaşamaya başlıyorlar. Ali'nin 'Her şey rüya gibi' sözüne Nazlı 'O rüyayı ben de görüyorum Ali. Bu ikimizin rüyası' sözleriyle yanıt veriyor. İşte Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 27 Şubat Perşembe yayınlanacak olan 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Ali Vefa ve Nazlı artık sevgili oluyor. Nazlı'nın "Biz şimdi birlikte miyiz? Kız arkadaş erkek arkadaş olarak" sözleri dikkat çekiyor. İkili arasında romantik anlar yaşanıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

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