Mucize Doktor 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya rakip geliyor! Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 5 Mart Perşembe yayınlanacak olan 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümüne, sevilen oyuncu Merve Dizdar, Doktor Damla karakteriyle diziye damga vuracak.

Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.



