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Mucize Doktor 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya rakip geliyor! Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2020 01:33 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor'da diziye yeni katılan Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla karakteri ortalığı karıştıracak. Ali ve Nazlı'nın sevgili olduğunu anlayan Damla, bir yandan ise Ali Vefa'ya karşı sinsi bir plan yapacak. Ali ile yakınlaşmaya çalışan Damla'nın hareketlerine ise Nazlı'dan sert tepki gelecek. İşte Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Mucize Doktor 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya rakip geliyor! Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 5 Mart Perşembe yayınlanacak olan 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümüne, sevilen oyuncu Merve Dizdar, Doktor Damla karakteriyle diziye damga vuracak.

Merve Dizdar

Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

Mucize Doktor_24 (3)

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.


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