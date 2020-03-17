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Mucize Doktor 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gözaltına alınan Ali Vefa'nın suçu ne?

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 23:34 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 27. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa hastanede tedavi gören babasıyla yüzleşme yaşıyor. Ancak babasının "Sen çok özel bir çocuktun ama çok zayıftın. Sen benim ömrümü yedin. Sen bir katilsin" sözleri Ali'ye beklenmedik olaylar yaşatıyor. Fragmanda Ali Vefa'nın gözaltına alınarak nezarethaneye girmesi de dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 19 Mart Perşembe yayınlanacak olan 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde Nazlı'nın başka birime gönderilmesiyle kendisini yalnız hisseden Ali Vefa büyük üzüntü yaşıyor. Ali Nazlı'ya "Seni çok özlüyorum" diyerek itirafta bulunuyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.


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