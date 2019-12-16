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Mucize Doktor'a misafir olan Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ünlü işadamı Tuncay Özilhan'ın oğlu ile evlenip sosyeteye transfer olan Yasemin Özilhan, yıllar sonra Mucize Doktor'a konuk olmuştu. Yasemin Özilhan diziyle ilgili duygularını anlattı.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz hafta konuk oyuncu olarak Mucize Doktor dizisine katıldı ve orada 'Doktor Ela' karakterini canlandırdı.

Yeniden ekranlara dönmesiyle sevenlerini heyecanlandıran Özilhan, önceki akşam Ebru Gündeş konserinde görüntülendi ve dizi sonrası yaşadığı duygularını Uçankuş TV'ye şu sözlerle anlattı:

“Çok güzel ve keyifliydi. Güzel bir amaç için yaptım en önemlisi de buydu. 10 yıl sonra konuk oyuncu olarak girdim ve eski anılarımı yaşadım güzeldi" dedi.

Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Yasemin Özilhan, başka dizi tekliflerine sıcak bakmadığını da dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kadın çok güzel di. Sanırım estetik kurbanı olmuş. Yazık etmiş güzelliğine.
bu ne olmuş tövbe estağfirullah
dizideki öbür kadınların içinde çok suni görünüyo!! yaşlı neneler gibi olmuş!!!
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