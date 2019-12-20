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Mucize Doktor'daki senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'un son bölümündeki senaryo hatası Twitter'ı salladı. Ela'nın babası öldükten sonra Fransa'ya gittiğini söylemesi Doktorlar'ın fanlarını harekete geçirdi.

Mucize Doktor'daki senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

'Doktor Ela' karakteri ile bir zamanların fenomen dizisi 'Doktorlar'ın unutulmaz ismi olan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisi ile oyunculuğa geri dönmüş ve sosyal medyada olay olmuştu.

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Doktorlar dizisinde beyin cerrahi asistanlığı yaparken Mucize Doktor'da kardiyologluğa geçen Doktor Ela'nın, "Babamı kaybettikten sonra Fransa'ya gittim." sözleri Twitter'ı ayağa kaldırdı.

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Durumu hatırlayan Doktorlar fanları, babasının ölümünden sonra değil, Levent'in nikah masasında onu terk edip gitmesinden sonra Fransa'ya gittiğini ortaya çıkardı.

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Birçok Doktorlar fanı bu konuda tweet atmaya başladı. Bölümlere kadar ayrıntı verdiler.

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Hatta 39. bölümü de paylaşıp herkesin izlemesini sağladılar. 39. bölümün son sahnesinde Ela'nın sürekli telefonu çalıyor, ama o Levent'le konuşması bölünmesin diye hep meşgule alıyor.

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Bu kez Levent'in telefonu çalıyor ve Ela'nın babasını kaybettiği haberi geliyor. Ela bu üzüntüden sonra ülkeyi terk etmiyor. Levent ile 66. bölümde nikah masasına oturuyor. Levent evlenmekten vazgeçince Fransa'ya gidiyor.

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Mucize Doktor senaristlerinin bu durumu gözden kaçırması Doktorlar fanlarını kızdırdı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Alt tarafı uydurma bir dizi çokmu önemli yıllar önce olan bir olay
Tek derdimiz bu olsun
bu bir senaryo hatası mı? belki detaylara girmeden yalan söylemek istemiştir kadın ne uzatıyonuz :)
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