Mucize Doktor son bölümüyle nefes kesiyor | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Otizmli bir doktor olan Ali Vefa ile çalıştığı Berhayat Hastanesi'nde yaşananları anlatan Mucize Doktor, yeni bölümünde Ali'nin geçmişte yaşadığı zorluklarla yüzleşmeye çalışmasını ekrana getirecek. Küçük bir çocuğun ellerindeki anomaliyi düzeltmeye çalışan Ali, birçok çaresizliğin arasında parlak zekasını kullanarak bu işlemin altından da kalkmaya çalışacak.

MUZİCE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUZİCE DOKTOR 53. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM 3. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 53. bölümünde küçük bir çocuğun ameliyatı için Ali, Nazlı ve Ezo kardeş hastaneye giderler. Ali, içindeki eski ön yargıları ile tekrar yüzleşmek zorunda kalır ve türlü imkansızlıklarla mücadele ederken küçük Barış'ı iyileştirmenin yollarını arar.

Diğer tarafta Ferman ise Vuslat'ın zengin ve oldukça güçlü arkadaşına, tıbbın sunduğu bütün olanakları kullanarak bakmak zorundadır ve durumun adaletsizliğini kaldıramaz.

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin arkadaşı Ezo'nun annesinin Berhayat Hastanesi'nin ortağı olmasıyla Ezo, Berhayat Hastanesi'nin yeni halkla ilişkiler müdürü olur. Ezo, düzenlediği maskeli balo ile her şeyin yolunda gittiğini göstermeye çalışır ancak herkesin gözü Ezo'nun üstündedir. Bu sebeple herkes, Ezo'nun gizli bir fikri olduğunu düşünmeye başlamıştır.