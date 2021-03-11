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Mucize Doktor son bölümüyle nefes kesiyor | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor son bölümüyle nefes kesiyor | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, yeni bölümüyle hayatın adaletsizliğini ve bazı durumlarda tıbbın ne kadar çaresiz kalabildiğini seyircilerine gösteriyor. Yeni bölümde küçük bir çocuğu iyileştirebilmek için kardeş hastaneye giden Ali, Nazlı ve Ezo'yu türlü zorluklar bekliyor.

Otizmli bir doktor olan Ali Vefa ile çalıştığı Berhayat Hastanesi'nde yaşananları anlatan Mucize Doktor, yeni bölümünde Ali'nin geçmişte yaşadığı zorluklarla yüzleşmeye çalışmasını ekrana getirecek. Küçük bir çocuğun ellerindeki anomaliyi düzeltmeye çalışan Ali, birçok çaresizliğin arasında parlak zekasını kullanarak bu işlemin altından da kalkmaya çalışacak.

MUZİCE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUZİCE DOKTOR 53. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM 3. FRAGMAN

Mucize Doktor son bölümüyle nefes kesiyor | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 53. bölümünde küçük bir çocuğun ameliyatı için Ali, Nazlı ve Ezo kardeş hastaneye giderler. Ali, içindeki eski ön yargıları ile tekrar yüzleşmek zorunda kalır ve türlü imkansızlıklarla mücadele ederken küçük Barış'ı iyileştirmenin yollarını arar.

Diğer tarafta Ferman ise Vuslat'ın zengin ve oldukça güçlü arkadaşına, tıbbın sunduğu bütün olanakları kullanarak bakmak zorundadır ve durumun adaletsizliğini kaldıramaz.

Mucize Doktor son bölümüyle nefes kesiyor | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin arkadaşı Ezo'nun annesinin Berhayat Hastanesi'nin ortağı olmasıyla Ezo, Berhayat Hastanesi'nin yeni halkla ilişkiler müdürü olur. Ezo, düzenlediği maskeli balo ile her şeyin yolunda gittiğini göstermeye çalışır ancak herkesin gözü Ezo'nun üstündedir. Bu sebeple herkes, Ezo'nun gizli bir fikri olduğunu düşünmeye başlamıştır.

Maskeli balo hazırlıkları devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, tedavi ettikleri vakada art arda ortaya çıkan tesadüflerden ötürü oldukça şaşkınlardır. Maskeli balo başladığı an, bütün ekip yeniden Ezo'ya odaklanır.

Vakada olanların ve son dönemde yaşananların tesadüf olmadığını düşünen Ali, Ezo'nun etrafında dönen olaylara dikkat kesilir. Yine de Ali, bunlar koca bir tesadüften ibaret mi yoksa altında bir şeyler mi yatıyor diye düşünmeden edemez.

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Mucize Doktor dizisi
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