Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'den sevgilisiyle tatil pozu

Fox ekranlarında yayınlanan “Mucize Doktor” dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteriyle gönüllerde taht kuran Taner Ölmez, yaşadığı aşkla da sık sık konuşuluyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir beraberliği olan Ölmez'in son paylaşımı çok beğenildi.

Yoğun tempoda çalışan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, romantik bir kaçamak yaptılar. Çift, birlikte oldukları kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İkilinin aşk kareleri, binlerce beğeni ve yorum aldı.



